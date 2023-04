Satzung geändert Neues Leitungsteam bei Kolping in Kevelaer gewählt

Kevelaer · Der Verband stellte sich nach einer Satzungsänderung in der Jahreshauptversammlung neu auf. So will man auch zeitgemäßer sein. Das sind die Gründe.

21.04.2023, 05:45 Uhr

Das neue Leitungsteam v.l.: Pastor Klaus Klein-Schmeink, Norbert Kascher, Karin Rütten, Reiner Kascher, Fabian Plaep, Lothar Teeuwsen, Bruder Wolfgang Meyer, Bernd Lütke-Glanemann und Herbert Heister. Foto: Kolping

Jetzt fand nach einem Gottesdienst in der St. Antonius Kirche und dem anschließenden Frühstück im Pfarrsaal die Jahreshautversammlung der Kolpingsfamilie Kevelaer statt. Eingestimmt wurden die zahlreichen Mitglieder von Präses Pfarrer Klaus Klein-Schmeink mit einem geistlichen Impuls. Anschließend eröffnete Lothar Teeuwsen, stellvertretend für den erkrankten Vorsitzenden Rudi van Aaken, die Versammlung. Zunächst standen Satzungsänderungen an. „Mit den vorgeschlagenen Änderungen will der jetzige Vorstand den Verein zeitgemäßer aufstellen“, so Teeuwsen. „Der jetzige Vorstand soll deshalb durch ein Leitungsteam ersetzt werden. Dieses Team wird die zu leistenden Arbeiten gemeinschaftlich umsetzen. Dadurch werden die einzelnen Mitglieder des Teams entlastet und auch im Urlaubs- oder Krankheitsfall ist immer jemand im Bilde.“ Auch die Nutzung von digitalen Medien in der Kommunikation mit den Mitgliedern wurde bei der Satzungsänderung berücksichtigt. Außerdem wurde im Satzungsentwurf der Begriff „Eheleute“ durch „Lebensgemeinschaften“ ersetzt, um damit den vielfältigen Formen des Zusammenlebens in Partnerschaften gerechter zu werden. Auch wenn der anschließende, vom Schriftführer Bruder Wolfgang Meyer vorgetragene Jahresbericht, noch von der Corona-Pandemie geprägt war, hatte die Liste der durchgeführten Veranstaltungen wieder eine gewisse Normalität erreicht. Der Bericht reichte vom Infoabend über den Caritasverband, die Altkleidersammlung, dem Karfreitags- Kreuzweg, Wanderungen, Radtouren, der Beteiligung an beiden Pfarrfesten, dem Brunnenleuchten, Grill- und Weinabenden bis zur beeindruckenden Pilgerfahrt nach Rom. Es folgte der Jahresbericht von Kassierer Reiner Kascher. Besonders auffällig waren hier die Einnahmen und Ausgaben zur Romfahrt, die sich ausglichen und somit die Kasse nicht belasteten. Dem Kassenbericht war außerdem zu entnehmen, dass Einnahmen nicht ausschließlich der Kolpingsfamilie Kevelaer zugunsten kamen, sondern auch anderen gemeinnützigen und hilfsbedürftigen Aktionen zugeführt wurden. „Wir sind schließlich kein Sparverein“, so Lothar Teeuwsen. Trotzdem mussten die notwendigen Rücklagen nicht angerührt werden, so dass der Verein finanziell weiterhin gut aufgestellt ist. Der Kasse wurde eine einwandfreie und saubere Buchführung attestiert. Als wichtigster Punkt der Tagesordnung folgte anschließend die Wahl. Während die Stimmen der 67 Mitglieder ausgezählt wurden, bedankte sich die Versammlung bei Edmund Pitz-Paal, der aus dem Vorstand ausschied. Im Anschluss daran gratulierten alle den Ehejubilaren Heinz und Cläre Peters sowie Hens und Henny Boers, die im vergangenen Jahr ihre Goldhochzeit feiern durften. Danach konnte dann auch das Ergebnis der Wahlen verkündet werden. Mehrheitlich wählte die Versammlung in das Leitungsteam Norbert Kascher, Lothar Teeuwsen (Sprecher) und Rudi van Aaken. Wiedergewählt wurden als Kassierer Reiner Kascher, als Schriftführer und Seniorenbeauftragen Bruder Wolfgang Meyer und als Internetbeauftragten Fabian Plaep. Neu gewählt wurden die Beisitzer Bernd Lüttge-Glanemann, Herbert Heister sowie Beisitzerin Karin Rütten. Aus den Reihen der Versammlung wurde darum gebeten, Infos über die Aktivitäten der Kreis Kolping auch immer an alle Mitglieder weiterzugeben, hier seien besonders die Angebote für Frauen immer sehr interessant. Dies sagte das neue Leitungsteam zu.

(RP)