Kevelaer und die Wunschbriefe der Kinder : Das Christkind im Rathaus

Kevelaer Seit vielen Jahren schicken die Kinder ihre Wunschzettel nach Kevelaer an den Peter-Plümpe-Platz. „Schuld daran“ ist der Otto-Katalog.

Von wegen Engelskirchen oder Himmelspforten. In Kevelaer ist man sicher: Das Christkind wohnt im Rathaus am Peter-Plümpe-Platz. Denn seit fast 50 Jahren kennen Kinder die Adresse, wenn sie ihren Wunschzettel auf die Reise schicken oder ihn gleich direkt in den roten Briefkasten einwerfen. Dass sich das Christkind mitten in der Marienstadt niederließ, ist Martin Pauli zu verdanken. Der arbeitete damals im Kulturbüro der Stadt und fädelte ein, dass im dicken Ottokatalog ein Wunschzettel erschien, auf dem die Kinder ihre Wünsche an das Christkind nach Kevelaer schicken konnten. Über Nacht war Kevelaer bundesweit bekannt und ist es bis heute. Denn noch immer landen in der Adventszeit zahlreiche Wunschbriefe im Briefkasten am Peter-Plümpe-Platz.