Die Corona-Situation in Kevelaer verschärft sich : Immer mehr Infektionen bei Kindern unter 15 Jahren

Kevelaer Zuletzt waren die Verantwortlichen in Kevelaer vorsichtig optimistisch. das hat sich geändert. Die Zahlen steigen, dass die Impfung mit Astrazeneca gestoppt wird, sei ein Rückschlag.

Die Entwicklung der Corona-Zahlen für Kevelaer ist wenig erfreulich. „Wir steuern bei der Inzidenz inzwischen auf den traurigen Höchstwert von September hin“, sagt Ordnungsamtsleiter Ludger Holla. Damals lag der Wert bei mehr als 160. Am Montag wurde die Inzidenz mit 144,8 angegeben. Immer mehr Einrichtungen sind betroffen. So gibt es Corona-Fälle im Kindergarten Marienkäfer, in der Kita Sternschnuppe und im Kindergarten Twisteden. Jeweils ein infizierter Schüler wurde laut Stadt Kevelaer an der Grundschule in Twisteden und an der Antonius-Schule gemeldet.