Kevelaer und Kranenburg : Orte mit „K“ wollen kooperieren

Kevelaer/Kranenburg Im Bereich „Touristik und Wallfahrt“ wollen Kranenburg und Kevelaer gemeinsam Akzente setzen. Wichtig sei, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.

Anne Peimann, Touristikerin der Gemeinde Kranenburg, betont, dass es schon lange enge Verbindungen zwischen den Kommunen gebe. So habe die Fußwallfahrt von Kevelaer nach Kranenburg bereits eine lange Tradition. Ursprünglich sei auch noch die niederländische Gemeinde Boxmeer mit im Boot gewesen, die habe sich dann aber anders orientiert. „Wichtig ist für uns, dass wir alle über den Tellerrand hinausschauen und Angebote entwickeln, von denen beide Kommunen profitieren können“, sagt Anne Peimann. Gerade in Coronazeiten hätte das Interesse an den Themen Fahrradfahren und Wandern zugenommen. Das seien auf jeden Fall Bereiche, bei denen Kevelaer und Kranenburg gut zusammenarbeiten könnten. Oberstes Ziel ist, den Touristen die Herzstücke näherzubringen. Das ist in Kranenburg vor allem eine Draisinenfahrt bis über die Grenze in die benachbarten Niederlande, das ist in Kevelaer der Solegarten St. Jakob. Nicht zu vergessen die Wallfahrt in beiden Orten. „Eine wunderbare Gemeinsamkeit“, meinen die Touristikerinnen aus beiden Orten.