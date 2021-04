Corona-Situation in Kevelaer : Stadt kontrolliert Ausgangsverbot aktuell nicht

Kevelaer Am Sonntag lag die Inzidenz in Kevelaer bei über 200: ein neuer Rekord. Die Infektionen ziehen sich quer durch alle Altersgruppen. Warum die Stadt nachts nicht kontrolliert.

Die Corona-Zahlen sorgen für Sorgenfalten im Rathaus. „Die Lage ist weiter ernst und ein Stück weit ist es auch frustrierend, dass die Zahlen stabil auf einem so hohen Niveau liegen“, sagt Ordnungsamtsleiter Ludger Holla. Am Sonntag hatte Kevelaer einen absoluten Rekord bei dem Wert erreicht, der angibt, wie viele Menschen sich in Relation zu 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben. Die Inzidenz lag bei über 200. Am Montag war der Wert wieder etwas auf 182 gesunken.