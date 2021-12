Es geht um das Gebiet Aent Vorst an der B9 in Kevelaer : Tauziehen um das Vorkaufsrecht

Ein Investor hat die gesamte Fläche an der B 9 gekauft, auf der früher zwei Bauernhöfe standen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Ein Investor hat die Fläche an der B 9 gekauft. Um in der Hand zu haben, was dort entwickelt wird, würde die Stadt Kevelaer gerne ihren rechtlichen Spielraum bei dem Kaufgeschäft ausnutzen. Eine sehr komplexe Geschichte.