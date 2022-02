Probleme in Kevelaer : Wenn zur Glasfaser nur 50 Meter fehlen

Am Achterhoeker Schulweg sind die Glasfaserleitungen an manchen Stellen noch zu sehen. Foto: Latzel

Achterhoek Jürgen Zellmann würde ebenso wie seine Nachbarn in Achterhoek gerne an das Turbo-Internet angeschlossen werden. Doch an die Leitung, die gerade verlegt wurde, kommt er nicht ran. Das liegt an Förderrichtlinien.