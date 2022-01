Besonderes Angebot in Winnekendonk : Freier Impftermin im Viktoria Sportpark

Jeder kann zum freien Impfen nach Winnekendonk kommen. Foto: Kreis Borken

Winnekendonk Jugendobmann Boris Mischke hat die Aktion in Winnekendonk am Sonntag organisiert. Bereits beim ersten Termin gab es eine große Nachfrage.

Ein wichtiges Mittel im Kampf gegen das Coronavirus bleibt weiterhin das Impfen. So können Ansteckungen erschwert und vor allem ein schwerer Verlauf verhindert werden. Die Nachfrage nach Impfterminen ist weiter hoch, das war für Boris Mischke mit der Anlass, sich dafür einzusetzen, mobiles Impfen auch in Winnekendonk anzubieten. Mischke ist Notfallsanitäter, arbeitet im Impfteam des Kreises Borken mit und ist Jugendobmann von Viktoria Winnekendonk. So kam er auf die Idee, auf dem Gelände des Sportvereins Impftermine anzubieten. „Unser Vorsitzender Peter Schlossarek war von der Sache angetan, auch der Vorstand unterstützt die Initiative“, berichtet Mischke. So kam es Ende des Jahres zum ersten Impftermin im Viktoria Sportpark an der Sonsbecker Straße. Mit im Boot ist dabei Dr. Jens Eisenack. Der Notarzt aus Kevelaer ist ebenfalls in die Impfaktion im Kreis Borken eingebunden. Hier war er ärztlicher Leiter im Impfzentrum und arbeitet dort noch weiter beim mobilen Angebot mit.

Und die Aktion in Winnekendonk war ein Erfolg: 216 Personen kamen, darunter waren auch 33 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren. Besonders erfreulich: Einige nutzten das Angebot auch, um sich zum ersten Mal impfen zu lassen. „Das Angebot kam so gut an, dass wir gefragt wurden, ob wir einen solchen Termin nicht wiederholen können“, berichtet der Jugendobmann. Dazu war man gerne bereit, und so gibt am Sonntag, 9. Januar, erneut die Möglichkeit, sich ohne Termin in Winnekendonk impfen zu lassen. Die Aktion startet um 10 Uhr, bis 12 Uhr wird geimpft. Jeder, der sich bis 12 Uhr registriert, soll auch eine Impfung bekommen, versichert Mischke. Beim ersten Mal waren viele schon 45 Minuten vor Beginn gekommen. Dadurch hatten sich am Anfang Schlangen gebildet. Später seien die Wartezeiten dann kürzer gewesen.

Im Sportpark in Winnekendonk impft Dr. Jens Eisenack. Foto: Kreis Borken

Geimpft wird im Vereinsheim, wo Impfkabinen eingerichtet sind. Für Erwachsene ab 30 Jahren gibt es Moderna, für Erwachsene unter 30 Jahren Biontech. Mischke weist darauf hin, dass es allerdings bei Biontech zu Engpässen kommen könne. „Wir sind darauf angewiesen, welche Mengen wir zugewiesen bekommen. Wir können daher nicht jedem unter 30 Jahren garantieren, dass wir für ihn auch Biontech haben“, sagt er. Man werde aber rechtzeitig die Wartenden informieren, falls Biontech nicht mehr vorrätig ist. Dann könne jeder selbst entscheiden, ob er sich auch mit Moderna impfen lassen möchte.

Fest steht bereits, dass es einen dritten Termin in Winnekndonk geben wird. Am Freitag, 21. Januar, werden die 33 Kinder, die beim ersten Mal geimpft wurden, ihre zweite Dosis bekommen.

Die Organisatoren haben aber ein ehrgeiziges Ziel. „Wir planen eine feste Impfstation in Kevelaer, wo an einem zentralen Ort ein- bis zweimal die Woche geimpft werden soll“, erläutert Mischke. Noch sei hier aber nichts in trockenen Tüchern.