So läuft es mit den Messfeiern in St. Marien Kevelaer : Keine Anmeldung für Ostergottesdienste nötig

Wer einen Gottesdienst in der Basilika besucht, muss einen Bogen zur möglichen Kontaktnachverfolgung ausfüllen. Foto: Latzel

Kevelaer In Kevelaer dürfen auch an den Feiertagen Gläubige zu den Heiligen Messen kommen. Die Zahl der Plätze in den Kirchen ist begrenzt, doch man geht davon aus, dass ohnehin weniger Besucher kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Der Aufwand war immens gewesen. Für Weihnachten hatte die Wallfahrtsgemeinde St. Marien ein ausgeklügeltes Konzept für die Corona-Zeit entwickelt. Es gab Eintrittskarten, die sich jeder unter freiem Himmel am Priesterhaus abholen konnte. Viele sicherten sich einen Platz im Weihnachtsgottesdienst. Dann stiegen die Infektionszahlen, manche Kirchen sagten die Gottesdienste komplett ab. In Kevelaer wurden zwar Weihnachtsgottesdienste gefeiert, aber die Hälfte der Plätze blieb leer. „Den Menschen war die Lage angesichts der hohen Infektionszahlen einfach zu unsicher“, erläutert Rainer Killich, Sekretär der Wallfahrt. Nach diesen Erfahrungen hat sich die Gemeinde dazu entschieden, die Ostergottesdienste ohne Anmeldung zu feiern. Daran hat sich auch durch die Bitte von Bund und Ländern, auf Präzenzgottesdienste zu verzichten, nichts geändert. „Zunächst mal gilt grundsätzlich, dass weiterhin die Feier von Gottesdiensten in Präsenz unter den bekannten und geltenden Rahmenbedingungen möglich ist. Persönlich habe ich den Eindruck, dass dies in unserem Bistum bisher immer in großer Verantwortung, unter Beachtung aller Vorgaben und Hygienekonzepte sowie des lokalen Infektionsverlaufes geschehen ist“, hat Klaus Winterkamp, Generalvikar des Bistums Münster erklärt.

Auch in Kevelaer wird es daher Gottesdienste mit Besuchern geben. Wallfahrtsrektor Gregor Kauling hatte, wie berichtet, erklärt es sei „sehr, sehr grenzwertig“ die Auferstehung hinter verschlossenen Türen zu feiern. Die Verantwortlichen sind sicher, dass die Gläubigen hier schon genau abwägen, ob sie eine Heilige Messe besuchen.

Info Das sind die Vorgaben des Bistums Münster Regelung Die Kar- und Ostergottesdienste können in Präsenz gefeiert werden. Auf Prozessionen (sowie gemeinsame und öffentliche Kreuzwege) unter Beteiligung der Gottesdienstgemeinde sollte allerdings verzichtet werden. Prozessionen mit kleineren liturgischen Gruppen auf Abstand sind möglich. Das gilt auch für Palmsonntag, Karfreitag und den Einzug in die Kirche mit dem Osterlicht in der Osternacht.

„Auch jetzt steigt die Zahl der Infektionen wieder und damit die Zurückhaltung beim Messbesuch“, sagt Killich. Zudem sei bei vielen Ostern nicht so emotional hinterlegt wie das Weihnachtsfest, daher würden erfahrungsgemäß weniger Besucher kommen. „Wir rechnen daher nicht mit einem übermäßigen Andrang und verzichten auf eine Anmeldeliste.“

Natürlich muss sich aber jeder Besucher an die festen Corona-Schutzregeln in der Basilika halten. Jeder Gläubige wird registriert, um bei Infektionen die Kontakte nachverfolgen zu können. Zugang gibt es nur mit medizinischer Maske, es gilt ein Gesangsverbot und jeder bekommt einen festen Platz zugewiesen. Sollten die Zahlen weiter steigen, kann es auch dazu kommen, dass auch Familien Einzelplätze zugewiesen werden müssen.

Alle Sitzplätze in den Kapellen und Kirchen am Kapellenplatz sind deutlich sichtbar markiert. Um die Abstandsregeln umzusetzen, sitzen die Gläubigen in der Regel alleine, höchstens aber zu zweit in einer Bank. Insgesamt stehen damit in allen Gotteshäusern nur etwa 15 bis 20 Prozent der üblichen Sitzplätze zur Verfügung. Die anwesenden Ordner werden streng darauf achten, dass nicht mehr Menschen, als Plätze vorhanden sind, Einlass finden.

Nach diesem Verfahren laufen die Gottesdienste in St. Marien seit mehreren Wochen. „Bislang haben wir damit nur gute Erfahrungen gemacht, uns ist kein Fall bekannt, dass sich jemand in Gottesdiensten bei uns angesteckt hat“, sagt der Wallfahrtssekretär. Durch die reduzierte Zahl der Plätze finden noch 150 Gläubige in der Basilika Platz. Aber die hätten fast immer gereicht. Seit es eine Personenbeschränkung in dem Gotteshaus gibt, habe es nur im September zwei oder drei Gottesdienste gegeben, bei der zu viele Besucher kamen und daher nicht mehr eingelassen wurden.