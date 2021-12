Keine Verbotszonen in Kevelaer und Geldern : Appell der Stadt: Am besten keine Böller zünden

In Kevelaer und Geldern dürfen draußen überall Knaller gezündet werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kevelaer/Geldern Auch in den beiden großen Kommunen im Gelderland wird es keine Böllerverbotszonen geben. Warum Geldern und Kevelaer darauf verzichten.

Böllerverkauf nein, Kracher zünden ja – so stellt sich die Situation zu Silvester dar. Die Corona-Schutzverordnung verbietet zwar den Verkauf von Krachern und Raketen, wer aber noch welche zu Hause hat, darf diese auch in die Luft jagen. Ein generelles Böllerverbot gibt es nicht. Allerdings haben die Kommunen die Möglichkeit, Kracher-Verbotszonen auszuweisen. „Zum Jahreswechsel 2021/2022 sind öffentlich veranstaltete Feuerwerke sowie jede Verwendung von Pyrotechnik auf von den zuständigen Behörden durch Allgemeinverfügung näher zu bestimmenden publikumsträchtigen Plätzen und Straßen untersagt“, heißt es in der Corona-Schutzverordnung.

Köln etwa hat 20 solcher Verbotszonen ausgewiesen. Kevelaer und Geldern haben darauf verzichtet. „In Kevelaer wird es für Silvester keine Allgemeinverfügung mit Verboten geben. Es gibt kein zentrales öffentliches Feuerwerk, und das gab es auch in der Vergangenheit nicht“, teilt Ordnungsamtsleiter Ludger Holla auf Anfrage der Redaktion mit. Auch der Peter-Plümpe-Platz habe sich nicht als zentraler Treffpunkt fürs Böllerabschießen herauskristallisiert. Deshalb sei eine solche Regelung in Kevelaer entbehrlich. „Gleichwohl appellieren wir natürlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und auch auf das Treffen in größeren Gruppen zu verzichten.“

Mit dem Inkrafttreten der Beschränkungen auch für Geimpfte und Genesene am Dienstag sind Zusammenkünfte mit mehr als zehn Personen weder drinnen noch draußen erlaubt. Noch schärfer sind die Regeln für Ungeimpfte. Sie dürfen sich mit maximal zwei Personen eines anderen Haushalts treffen.