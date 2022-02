Ehepaar Dicks übergibt „Goldenen Schwan“ in Kevelaer an den Sohn : Sie gehen nicht so ganz

Sabine und Klemens Dicks im „Goldenen Schwan“, den sie seit 29 Jahren führen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Am Sonntag öffnen Sabine und Klemens Dicks zum letzten Mal das Restaurant „Goldener Apfel“ in Kevelaer. Am 1. April übernimmt dann der Sohn das traditionsreiche Haus. Die Eltern wollen weiter mitarbeiten.