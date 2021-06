Gelderland jubelt über Robin Gosens : Robin Gosens beeindruckt auch seinen früheren Pastor

Weeze/Elten Nach dem fulminanten Auftritt des Fußball-Nationalspielers im Spiel gegen Europameister Portugal gibt es stolze Stimmen aus Elten und Weeze.

Die deutschen Fußball-Fans sind verzückt vom Auftritt von Robin Gosens beim EM-Spiel gegen Portugal. Der Nationalspieler war „Man of the Match“ und ragte aus dem deutschen Team heraus. Auch in Weeze verfolgten viele das Spiel und fieberten mit Robin Gosens mit. „Er kommt schließlich hier aus dem Kreis Kleve, und es ist doch toll, wenn jemand aus der Region sich so in den Fokus spielt“, sagt Weezes Bürgermeister Georg Koenen. Der Verwaltungschef hat über seinen Großcousin, den Pastor von Elten, auch noch eine ganz besondere Verbindung zum Nationalspieler. Pastor Theo van Doornick kennt Robin Gosens nämlich noch bestens aus dessen Zeit in Elten. Auch zur Familie hat der Pastor einen guten Draht.