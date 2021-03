Ludger Holla macht in Twisteden noch kein Training : „Fußball-Training mit Kindern ist unverantwortlich“

Kinder sollen auch in Kevelaer bald wieder gemeinsam trainieren dürfen (Symbolbild). Foto: dpa

Kevelaer Eigentlich dürfen Kinder unter 14 Jahren jetzt wieder gemeinsam im Freien trainieren. Warum mancher Fußball-Trainer momentan darauf noch verzichtet.

Von Sebastian Latzel

Ludger Holla ist Ordnungsamtsleiter und Vertreter des Bürgermeisters in Kevelaer. Er ist aber auch Trainer der Bambini-Mannschaft der DJK Twisteden. Und er hat eine klare Meinung: „Angesichts der Entwicklung der Corona-Zahlen ist es unverantwortlich, jetzt wieder Fußball-Training mit den Kindern zu machen.“ Er selbst wird daher noch nicht wieder mit den Bambini trainieren. Andere würden es ähnlich handhaben und momentan noch auf Training mit dem Nachwuchs verzichten.

Als Ordnungsamtsleiter hat Holla die Zahlen in Kevelaer ganz genau im Blick, und die machen ihm Sorgen. Auch in Kevelaer stecken sich viele momentan mit der britischen Corona-Variante an. Schnell würden sich dann ganze Familien infizieren. „Derzeit ist die Ansteckungsrate vor allem bei Kindern unter 15 Jahren hoch“, sagt Holla.

In Kevelaer lag die Inzidenz am Dienstag bei etwa 100. Am Tag zuvor hatte der Wert, der angibt, wie viele Personen sich in den letzten sieben Tagen im Verhältnis zu 100.000 Einwohnern angesteckt haben, noch bei rund 150 gelegen.

In einer Videokonferenz hatten sich Verwaltung und Vereine in Kevelaer über die Lockerungen im Sport ausgetauscht und beraten. In einem ersten Schritt sollen die städtischen Sportplätze in Kevelaer ab Montag, 22. März, wieder geöffnet werden. Die Klubs werden entsprechende Hygiene- und Nutzungskonzepte erarbeiten.

Alle Beteiligten seien sich der besonderen Situation und den Herausforderungen bei dem nun geplanten Schritt bewusst.

Die neue Coronaschutzverordnung sieht auch für den Sport auf Sportplätzen unter freiem Himmel Lockerungen vor. Unter anderem besteht die Möglichkeit, dass bis zu 20 Kinder bis einschließlich 14 Jahren als Gruppe gemeinsam Sport treiben.