Neugestaltung in Kevelaer : Neben der Gnadenkapelle wird gebaggert

Kevelaer Im Herzen von Kevelaer wird kräftig gearbeitet. Der Kapellenplatz und das Umfeld sollen neu gestaltet werden. Da bleibt nicht aus, dass direkt an den Wallfahrtsstätten gegraben wird. Sie sollen aber frei zugänglich bleiben.

Spätestens jetzt ist unübersehbar, dass die Neugestaltung des Kapellenplatzes begonnen hat. Die Bagger sind gewissermaßen in der Herzkammer der Marienstadt angekommen. Direkt vor der Gnadenkapelle klafft ein tiefes Loch. Das Pflaster ist in weiten Teilen aufgerissen, die Arbeiten im Untergrund haben begonnen. Wie berichtet, wird auch dieser Bereich in der City neu gestaltet, und wer wissen will, wie das Pflaster auf dem Platz später aussehen wird, der braucht nur ein paar Meter weiter zu gehen. Im Übergang von der Busmannstraße zum Kapellenplatz liegen bereits die Natursteine, die den Bereich künftig prägen sollen.

An der Maaßstraße sind die Arbeiten schon weiter. Hier laufen die Vorbereitungen, um diesen Bereich zu pflastern. Dann ist die Straße vom Kapellenplatz auch wieder zu erreichen. Wer allerdings die vielen Baugruben mitten in der Stadt sieht, fragt sich, wie unter diesen Bedingungen die Wallfahrtssaison gestartet werden soll. De Ryck hofft, dass die Arbeiten an den Leitungen im Mai beendet sein werden. Dann würden auch die großen Baugruben verschwinden. Natürlich werde dann auch noch weiter gearbeitet, aber die Beeinträchtigungen würden sich in Grenzen halten. „Die Pilger werden auf jeden Fall durchkommen, alle Einrichtungen am Kapellenplatz bleiben immer erreichbar“, sagt de Ryck.