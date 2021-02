Wegen Schnee in Kevelaer : Tonnen werden auch Donnerstag nicht abgeholt

Tonnen können momentan wegen des Schnees nicht abgeholt werden (Symbolfoto). Foto: Bianca Mokwa

Kevelaer In den Ortschaften blieben am Dienstag die Biotonnen stehen. Auch Donnerstag sollen jetzt wegen des Schnees keine Tonnen abgeholt werden.

Wer sich gewundert hat, dass am Dienstag die Biotonnen nicht abgeholt wurden, wird schon vermutet haben, dass es am Wetter lag. „Auf Grund der extremen Wetterlage fällt die für Dienstag geplante Abfuhr der braunen Biotonnen in den Bezirken 1 und 2 aus“, teilt die Stadtverwaltung mit. Es handelte sich um die Ortschaften Kervenheim, Winnekendonk, Wetten und Twisteden.

Auch die Abfuhr in den Bezirken 3 und 4 muss ausfallen. Hier ist es wegen der nach wie vor schwierigen Straßenverhältnisse nicht möglich, die Bioabfallgefäße am Donnerstag zu leeren. Die ebenfalls an diesem Tag geplante Abfuhr der Gelben Tonnen/Säcke findet ebenfalls nicht statt.

Die nächste reguläre Bioabfallentsorgung in den Bezirken 1 und 2 ist für den 23. Februar und in den Bezirken 3 und 4 am 25. Februar geplant. Sollte der Platz in den Biotonnen nicht reichen, kann an diesen Tagen auch in Säcken verpackter Bioabfall neben den Tonnen zur Entsorgung bereitgestellt werden.

Die Abfuhr der Gelben Tonnen/Säcke findet in den Bezirken 1 und 2 wie geplant am 16. Februar statt; für die Bezirke 3 und 4 wird die Abfuhr der Gelben Tonnen/Säcke am 17. Februar nachgeholt.

Nach den starken Schneefällen der letzten Tage bereite das Befahren der winterlichen Straßen erhebliche Probleme. Hiervon seien auch die Sammelfahrzeuge der Abfallentsorgung betroffen.

(zel)