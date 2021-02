Wegen Schnee in Kevelaer : Biotonnen bleiben Dienstag stehen

Wegen des Schnees konnten die Tonnen nicht geleert werden (Symbolfoto). Foto: Latzel

Kevelaer In den Ortschaften blieben am Dienstag die Biotonnen stehen. Wegen des Schnees konnten die braunen Behälter in Kervenheim, Winnekendonk, Wetten und Twisteden nicht geleert werden.

Wer sich gewundert hat, dass am Dienstag die Biotonnen nicht abgeholt wurden, wird schon vermutet haben, dass es am Wetter lag. „Auf Grund der extremen Wetterlage fällt die für Dienstag geplante Abfuhr der braunen Biotonnen in den Bezirken 1 und 2 aus“, teilt die Stadtverwaltung mit. Es handelt sich um die Ortschaften Kervenheim, Winnekendonk, Wetten und Twisteden.

Nach den starken Schneefällen der letzten Tage bereite das Befahren der winterlichen Straßen erhebliche Probleme. Hiervon seien auch die Sammelfahrzeuge der Abfallentsorgung betroffen. Um Gefährdungen der Verkehrsteilnehmer zu vermeiden, aber auch mit Rücksicht und zum Schutz der eingesetzten Müllwerker, müsse die Bioabfallentsorgung in den Ortschaften leider ausfallen.

Die Stadt bittet alle Bürger um Verständnis.

Die für Donnerstag, 11. Februar, geplante Abfuhr der Biotonnen und der Gelben Tonnen im Stadtgebiet Kevelaer (Bezirke 3 und 4) soll aller Voraussicht nach allerdings stattfinden, so die Verwaltung in ihrer Mitteilung

(zel)