Ungewöhnliche Aktion in Kevelaer : Achtjährige ruft zum Müllsammeln auf

Marta (oben 2.v.l.) fand viele, die ihr beim Müllsammeln halfen. Foto: Stadt Kevelaer

Kevelaer Bemerkenswerte Aktion: Marta aus Winnekendonk wünscht sich, dass die Leute nicht überall den Abfall hinwerfen, und schreibt einen Brief an den Bürgermeister. Daraufhin räumen Kinder im Ort auf.

Die achtjährige Marta aus Winnekendonk hat ein Anliegen: Sie wünscht sich, dass die Leute aus ihrem Dorf den Müll in die vorhandenen Mülleimer werfen – und nicht mehr daneben. Sie schreibt daraufhin einen Brief an Bürgermeister Dominik Pichler und macht den Vorschlag, an allen Mülleimern der Stadt ein Schild anzubringen „Bitte Müll in den Mülleimer werfen!“ Der Bürgermeister und der Umweltbeauftragte der Stadt Sébastien Belleil sind von der Idee ganz begeistert und antworten dem Mädchen prompt: Das mit den Schildern klappt leider nicht, aber es landet zum Glück auch ohne Schilder immer noch viel Müll in den städtischen Mülleimern. Wenn sich Marta mal anschauen möchte, wie viel Müll da zusammenkommt, kann sie sich mit ihrer besten Freundin gerne mal den Betriebshof der Wallfahrtsstadt anschauen. Um selbst etwas für die Sauberkeit und die Umwelt zu tun, schlug der Umweltschutzbeauftragte vor, dass Marta ihre Freunde und Freundinnen oder ihre Schulklasse zu einer Müllsammelaktion einlädt.

Gesagt – getan. Marta entwirft Einladungen und lädt ihre Schulklasse mit Geschwisterkindern zur Müllsammelaktion ein. 20 Kinder, zwischen vier und 13 Jahre, machen sich auf den Weg, um in Winnekendonk Müll aufzusammeln. Die meisten von ihnen aus der 3b der Overberg-Grundschule. Einige haben sich sogar extra T-Shirts für den Müllsammeltag bemalt. „Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele mitgesammelt haben“, sagt Marta. Die meiste Arbeit machte der Müllsammel-Truppe an diesem Tag übrigens Zigaretten-Stummel, die sie auflesen mussten. „Wir würden uns freuen, wenn so eine Aktion gar nicht nötig wäre, denn in Kevelaer gibt es genug Mülleimer, in die man den Müll reinschmeißen kann“, sind sich die Kinder einig.

Die Achtjährige schrieb an den Bürgermeister und bat darum, Schilder mit dieser Aufschrift an die Mülleimer zu hängen. Foto: Stadt Kevelaer

Wo landet eigentlich der Müll aus den ganzen Mülleimern, die in der Stadt aufgestellt sind?, fragen sich die Kinder. Johannes Baaken, Leiter des Betriebshofs in Kevelaer, hat die Antwort darauf und erklärt den fleißigen Umweltschützerinnen und Umweltschützern bei ihrem Besuch die Aufgabenbereiche des Betriebshofs. „Anders als bei den Mülltonnen bei euch zu Hause, die von einer Firma geleert werden, werden die Mülleimer aus der Stadt von den Mitarbeitern des Betriebshofs geleert. Der Müll wird hier auf dem Betriebshofgelände in Containern sortiert und dann zur Müllentsorgung nach Asdonkshof gebracht.“

Auch die gesammelten Müllsäcke der Kinder aus Winnekendonk landen in den Containern. Die Kinder sind total begeistert von den vollen Müllcontainern. Papier, Holz, Metall und Restmüll werden hier vorsortiert. Das Papier wird recycelt. „Die Zeitung von heute hatte man vielleicht schon mal vor ein paar Monaten in der Hand,“ erklärt der Betriebshofleiter weiter und zeigt den Kindern auch noch das Betriebshofauto, das Papier und Pappe zusammendrückt: „Wenn wir den Müll zusammendrücken, können wir mehr davon transportieren. Denn täglich sind es rund 300 Papierkörbe, die der Betriebshof leert.“