Event in Kevelaer findet ohne Besucher statt : Corona: Marketingpreis wieder nur online

Kevelaer Schweren Herzens haben die Veranstalter entschieden, wegen Corona auf Besucher zu verzichten. Was jetzt am 26. November geplant ist.

Die Enttäuschung ist dem Wirtschaftsförderer anzumerken. „Natürlich ist es schade, uns ist die Entscheidung schwer gefallen. Aber am Ende hat die Vernunft gesiegt“, sagt Hans-Josef Bruns. Am Dienstag entschieden die Verantwortlichen des Marketingpreises nach längerer Diskussion, das für Kevelaer so wichtige Event auch diesmal wieder ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. „Wir hätten uns alle gewünscht, dass wir wieder Besucher im Saal haben. Aber angesichts der steigenden Infektionszahlen haben wir uns dagegen entschieden. Die Sicherheit geht einfach vor“, erläutert der Wirtschaftsförderer.

Wie 2020 sollte auch diesmal nicht ganz klassisch ein Preis vergeben werden, sondern bestimmte Branchen in den Blick genommen werden. „In diesem Jahr werden Unternehmensbranchen in den Fokus gerückt, für deren Geschäft die Pandemie eine ganz besondere Herausforderung war und in Teilen auch immer noch ist“, so Bruns. „Es zeichnet sich zwar deutlich ab, dass es für alle Unternehmen ein ,back to business’ geben wird, die Frage ist, wie genau das aussieht, beziehungsweise aussehen kann.“ Deshalb soll in Gesprächsrunden und Videoclips am Freitag, 26. November, ab 19.30 Uhr beleuchtet werden, welche Bedeutung Gastgewerbe, Einzelhandel und die Dienstleister für die Wallfahrtsstadt haben und wie sie für die Zukunft aufgestellt sind.