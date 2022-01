Weeze sieht positiven Trend : Flughafen ist für 2022 zuversichtlich

Die Verantwortlichen hoffen, dass die Zahl der Fluggäste in Weeze in 2022 weiter steigt. Foto: ja/Markus van Offern

Weeze Geschäftsführer Sebastian Papst hofft, auf 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus zu kommen. Wie sich die Passagier-Zahlen des Flughafens entwickeln.

Auch wenn die Zahlen so verführerisch sind, viel Aussagekraft haben sie nicht, sagt auch Flughafen-Sprecher Holger Terhorst: „Das sieht zwar auf den ersten Blick toll aus, die Daten sind wegen Corona aber kaum vergleichbar.“ Denn rein statistisch ist der Aufwind bei den Passagierzahlen am Airport gigantisch. Um sage und schreibe 661,7 Prozent stieg die Zahl der Fluggäste im November im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt Weeze auch klar über dem Trend der Flughäfen in NRW. Dort gab es insgesamt einen Zuwachs von rund 391 Prozent. Zur Wahrheit gehört aber auch der Vergleich zur Vor-Coronazeit. Und da liegt Weeze um 34 Prozent unter dem Ergebnis von November 2019. Aber auch das ist besser als der Landesdurchschnitt. Dort liegt das Minus bei 51 Prozent.

Beim Flughafen selbst schauen die Verantwortlichen lieber auf das komplette Jahresergebnis. Das bestätigt den Trend. „Per Ende Dezember 2021 haben wir mit 113,5 Prozent Plus und 587.800 Passagieren mehr als doppelt soviel Passagiere begrüßen können wie im Vorjahr“, so Flughafen-Geschäftsführer Sebastian Papst. Im Vergleich zu 2019 sind das 47,7 Prozent, also knapp die Hälfte des Vor-Corona-Passagieraufkommens.

Beim Blick in die Zukunft ist der Flughafen-Chef vorsichtig optimistisch: „Auf der Basis des umfassenden Sommerflugplans sind wir – auch wegen der grundsätzlich positiven Aussagen zur Entwicklung der Omikron-Variante – zuversichtlich, dass wir in 2022 etwa 80 Prozent der Vor-Corona-Passagierergebnisse erreichen können“, sagt Papst. Die gute Entwicklung der Fluggastzahlen sei allerdings auch weiterhin abhängig von den Entwicklungen in einzelnen Zielländern. Zum Optimismus trägt sicher auch bei, dass am Airport neben Ryanair auch die türkische Fluggesellschaft Corendon Flüge anbietet. Zudem werden über die Gesellschaft Green-Airline demnächst innerdeutsche Flüge nach München, Berlin und Sylt angeboten. Auch beim Flughafen Weeze freut man sich auf die Zusammenarbeit. Das seien äußerst gute Nachrichten für Weeze. Jetzt gehe der Wunsch nach innerdeutschen Verbindungen in Erfüllung, hatte es nach Bekanntgabe der Pläne von Green Airlines im September geheißen.