Anlage in Kevelaer weiter in Betrieb : Gegen Eis: Mehr Salz in Sole-Anlage

Gegen Eis: Mehr Salz in Sole-Anlage

Anlage in Kevelaer weiter in Betrieb

Das Gradierwerk im Schnee: Noch ist die Anlage trotz der Minustemperaturen in Betrieb. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Andere Gradierwerke sind schon abgestellt, in Kevelaer hat man die Lage im Blick. Die Salzkonzentration wurde jetzt gegen den Frost erhöht.

Es ist der zweite Winter für das Gradierwerk. Aber der erste, der so richtig hart und eine kleine Bewährungsprobe für die Anlage auf der Hüls ist. „Wir haben die Situation dort besonders im Auge“, sagt Hans-Josef Thönnissen von den Stadtwerken, die für das Gradierwerk zuständig sind. Noch rieselt die Sole den Schwarzdorn herab. Doch andere Anlagen haben den Betrieb wegen der Kälte bereits eingestellt. „Ich habe mit Kollegen in Hessen telefoniert, die das Gradierwerk abgeschaltet haben. Aber bei denen herrschen aktuell minus 21 Grad“, berichtet der Stadtwerke-Chef. In Kevelaer dagegen herrschen im Verhältnis noch moderate Temperaturen von minus 9 bis 13 Grad. Noch sei das keine Gefahr für die Anlage. „Wenn es aber über längere Zeit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich gibt, dann müssten wir auch hier reagieren“, sagt Thönnissen.