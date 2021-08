Anlieger kündigen Widerstand gegen Projekt in Kevelaer an : Kritik an Bebauung an der Niers

Wolfram Reul, Manfred Abels sowie Josefine und Ditmar Schädel (v.l.) gehören zu den Anliegern, die die Pläne für eine Bebauung an der Niers kritisieren. RP-Foto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Anlieger lehnen mehrgeschossige Häuser am Ufer an der Rheinstraße ab. Mehr als 80 Wohnungen könnten dort entstehen. Gerade in Zeiten des Klimawandels sei es der falsche Weg, so nahe an einem Fluss zu bauen.