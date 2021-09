In Weeze flogen im August mehr als 100.000 Fluggäste ab : Flughafen sieht positiven Trend

Am Flughafen Weeze gibt es wieder mehr Flugbetrieb. Foto: Airport Foto: Airport Weeze/Flughafen Weeze

Weeze Der Airport ist auf dem Weg zurück zum Normalbetrieb. Im August konnte jetzt erstmals wieder die Marke von 100.000 Fluggästen in einem Monat geknackt werden. Die Kunden hätten sich auf die besondere Situation eingestellt.

Diese Meldung haben die Flughafenverantwortlichen gerne verbreitet: Der Airport befindet sich nach einem schwierigen Jahr wieder im Aufwind. Nachdem der Flugbetrieb wegen Corona im vergangenen Jahr sogar so gut wie zum Erliegen gekommen und auch das Frühjahr problematisch war, ist im August jetzt erstmals wieder die Grenze von 100.000 Fluggästen geknackt worden. Exakt 108.942 Passagiere wurden gezählt.

Damit nähere man sich wieder den „vor Corona“-Zahlen, heißt es. Im Vergleich zum August 2019 haben die Passagierzahlen 83 Prozent des damaligen Sommerhochs erreicht. Damit liege der Regionalflughafen deutlich über dem Branchentrend. Im Juni hatte der Airport bei 38 Prozent des Niveaus von 2019 gelegen, im Juli dann schon bei 72 Prozent. Dieser positive Trend hat sich im August fortgesetzt.

„Wir freuen uns sehr, dass sich unser Flugbetrieb nach den schwierigen, zurückliegenden Monaten in diesem Sommer so rasch wieder erholt hat“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Sebastian Papst. „Unsere Airlinepartner haben frühzeitig reagiert und das Angebot an Flügen zu den Sonnenzielen am Mittelmeer und zu Freunden und Familie erheblich aufgestockt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich die sehr erfreuliche Entwicklung weiter fortsetzt.“

Wie sehr die Pandemie dem Flughafen zugesetzt hat, zeigt der Vergleich der Passagierzahlen von 2019 und 2020. Im Jahr 2019 waren noch 1,2 Millionen Personen ab Weeze geflogen, im Corona-Jahr 2020 mit zwei Lockdowns waren es gerade einmal 300.000.

Daher freut es die Verantwortlichen, dass man langsam zum Normalbetrieb zurückkommt. Ab Weeze starten derzeit in jeder Woche 85 Jets zu 32 Flugzielen. Am beliebtesten ist aktuell Malaga. Dahinter folgen Mallorca, Alicante, Palermo und Zadar in Kroatien.

Man spüre, dass die Menschen wieder Lust auf Reisen hätten, so Flughafensprecher Holger Terhorst. „Wer fliegen will, der weiß, dass er sich früh um Informationen über die jeweilige Situation im Reiseland bemühen muss.“ Zur Frage, ob auf Flügen die 3-G-Regel (getestet, geimpft, genesen) oder doch 2 G (geimpft, genesen) gelten solle, sagt Terhorst: „Die Frage stellt sich für uns nicht. Die Regeln liegen im Ermessen der Airlines und der Reiseländer. Wir sind der Auffassung, dass die aktuell überwiegend angewandte 3-G-Regel die Flugreisen so sicher wie möglich macht.“

Er habe den Eindruck, dass die Menschen sich auf die besonderen Corona-Bedingungen eingestellt hätten. „Viele sind frühzeitig vor Ort, zumeist sogar mehr als zwei Stunden vor dem Abflug.“

Gut eingeschlagen habe auch Corendon. Die türkische Airline bietet ganz neu Flüge ab Weeze ab. Momentan geht es nach Antalya. Die Flugzeuge seien sehr gut gebucht, so Terhorst. Ab Oktober kommen dann weitere Strecken hinzu, die von Corendon bedient werden.

Positiv sei auch der Blick in die Zukunft: Auch die anstehenden Herbstferien seien bereits gut gebucht. Dann hätten die Kunden bis Ende Oktober die Wahl unter 95 wöchentlichen Abflügen zu 35 Zielen.