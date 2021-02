Rätselraten um Wolf-Warnschild in Kevelaer : Wolf sollte Hundehaltern Angst machen

Kevelaer Ein Schild gibt den Behörden Rätsel auf. An der Straße zwischen Kevelaer und Lüllingen hing ein Hinweis auf ein Wolfsgebiet, das es dort gar nicht gibt. Tierhalter waren verunsichert. Die Stadt ließ die Tafel entfernen.

Auf der rechten Rheinseite verbreitet Gloria mit ihrem Rudel Angst und Schrecken unter den Schafhaltern. Wie mehrfach berichtet, hat die Wölfin dort zahlreiche Schafe und zuletzt sogar Shetland-Ponys gerissen. Kein Wunder also, dass viele in Kevelaer verunsichert waren, als an einer Straße plötzlich ein Schild auftauchte, das vor dem Raubtier warnte. „Wolfsgebiet, Hunde an die Leine!“ stand auf einem dreieckigen Warnhinweis, professionell angefertigt und professionell angebracht an dem Vorfahrtsschild eines kleinen Weges zwischen Kevelaer und Lüllingen. Im Internet wurde eifrig über das Warnschild diskutiert: Ist tatsächlich der Wolf jetzt auch zur Marienstadt gekommen? Ist Kevelaer nun auch Wolfsgebiet?