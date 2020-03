Mensch & Stadt : Wanderfreunde auf dem Weg zu nahen Zielen

Die Wandergruppe an der Basilika vor dem grünen Tor, das aber inzwischen ein graues Tor ist. RP-Foto: Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Einmal im Monat treffen sich Kevelaerer, um die niederrheinische Landschaft zu entdecken. Entstanden sind die Zusammentreffen durch das Training für die Wallfahrt von Luxemburg nach Kevelaer vor mehr als 25 Jahren.

Das Wandern ist des Müllers Lust? Nicht nur! Auch einige Kevelaerer haben sich dem Hobby verschrieben und erlaufen Kilometer um Kilometer in der niederrheinischen Landschaft. Startpunkt ist seit mehr als 25 Jahren immer derselbe: das grüne Tor am Basilikaparkplatz in Kevelaer, das längst nicht mehr grün ist, wie Hans Gerd Op de Hipt lachend zugibt. Der Name ist aber geblieben: Wanderfreunde „Grünes Tor“.

Wie alles entstanden ist, auch daran erinnert sich Op de Hipt genau. Einige Kevelaerer hatten sich 1991 zusammengefunden, um für die Wallfahrt von Luxemburg nach Kevelaer zu trainieren. Anlass war das Wallfahrtsjubiläum: 350 Jahre Wallfahrt in Kevelaer im Jahr 1992. Damals war Op de Hipt beim Training nicht dabei, heute erstellt er die Listen mit der Übersicht über die Touren und die Wanderführer. „Wir sind kein Verein“, betont er. Eher ein lockerer Zusammenschluss von Menschen, die die gleiche Leidenschaft teilen: möglichst immer wieder etwas Neues zu entdecken. Deswegen ist zwar der Basilikaparkplatz der Startpunkt jeder Wanderung, aber von dort geht es in Fahrgemeinschaften in die Umgebung. „Erwandert“ wird dann das, was die Wanderführer sich vorgestellt haben. Op de Hipt ist einer von ihnen, aber längst nicht der einzige, der Freude daran hat, Routen zu konzipieren und andere mitzunehmen auf Entdeckungstour.

Info Die nächste Termine der Wanderfreunde Gut zu merken Die Wanderfreunde „Grünes Tor“ gehen an jedem dritten Samstag im Monat auf Tour, rund ums Jahr. Treffpunkt ist immer der Basilikaparkplatz in Kevelaer. Um 13 Uhr geht es los. Routen und Termine 21. März fällt aus, 18. April Weeze/ Kalbeck, 16. Mai Walbeck, 20. Juni Kervenheim/ Sonsbeck, 18. Juli Bönninghardt, 15. August Wetten, 19. September Xanten, 17. Oktober Arcen, 21. November Wellerloi, 19. Dezember Winnekendonk.

Gelaufen werden an einem Nachmittag sieben bis acht Kilometer. Immer wird auch eine Einkehr eingeplant, meistens geht es zum Schluss der Route zum gemeinsamen Kaffeetrinken. Manchmal gibt es auch schon vor dem Wandern eine Stärkung, blickt Op de Hipt auf liebgewonnene Gepflogenheiten. Wenn jemand Geburtstag hatte, gibt es auch schon mal einen Kräuterlikör für denjenigen, der möchte, und Schokolade. Das alles passt ganz gut zu dem Zusammengehörigkeitsgefühl, was sich während einer Tour einstellen kann. „Man redet über Gott und die Welt“, sagt der Kevelaerer zum Thema Gesprächsstoff. Manche reden sich auch den Kummer von der Seele.