Religiöses Leben in Kevelaer : Kevelaer verliert zwei Drittel der Pilger

Der Aachener Weihbischof Karl Borsch bei der Schließung der Pilgerpforte. Schützenbrüder zogen sie von innen zu. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Die Corona-Pandemie hat die Wallfahrtssaison durcheinander gewirbelt. Der Aachener Weihbischof Karl Borsch schloss die Pilgerpforte offiziell. Dem diesjährigen Motto „Ich bin, wo du bist“ folgt 2021 „Atme in uns, Heiliger Geist!“

Am Allerheiligentag endete in der Marienbasilika mit einer festlichen Messe offiziell die Wallfahrtssaison in Kevelaer. Die Pilgerpforte ist geschlossen. Die Wallfahrtszeit 2020, die schon bei der Öffnung der Pilgerpforte unter ganz besonderen Herausforderungen stand, wird in Erinnerung bleiben.

Wie bereits bei der Eröffnung im Mai gab es gestern für 150 Gläubige einen zugewiesenen Sitzplatz auf Abstand. Es galten die Hygieneregeln und die vorherige Anmeldung. Genau hatten die diensthabenden Schützenbrüder das Geschehen im Blick, ermahnten Besucher, wenn denen der Mund-Nasen-Schutz verrutschte.

Info Pilgerpforte wird zum Lüften geöffnet Status Die Marienstadt Kevelaer besuchen in Corona freien Zeiten rund 800 000 Pilger. Zu den besonderen Begegnungen gehört dabei die Motorradwallfahrt. Kevelaer nimmt bei den Besucherzahlen die Spitze ein, gefolgt von den Marienwallfahrtsorten Telgte, Bethen und Eggerode. Maßnahme Weihbischof Karl Borsch schloss symbolisch die Pilgerpforte. Sie wird allerdings zum Zweck des Durchlüftens regelmäßig wieder geöffnet. Das Motto der Pilgersaison 2021 lautet „Atme in uns, Heiliger Geist!“.

Von Anfang an hatte die Corona-Pandemie den gewohnten Ablauf der Pilgerzeit durcheinander gebracht. Und auch der Abschluss verlangte eine neue Planung. Bischof Felix Gmür aus Basel hätte ursprünglich nach Kevelaer anreisen sollen. Anschließende Quarantänebestimmungen haben ihm die Reise jedoch unmöglich gemacht. Er wird im nächsten Jahr die Marienstadt besuchen.

„Ich bin gerne zu Ihnen gekommen“, erklärte Karl Borsch, Weihbischof aus Aachen, der am Sonntag an Stelle von Gmür mit den Gläubigen die Messe gestaltete und später die Pilgerpforte von innen symbolisch schloss. Auch eine Maßnahme, die der Pandemie geschuldet war.

„Die Welt braucht mehr denn je Beter, die sich nicht mit dem Elend der Welt abfinden“, sagte Pastor und Wallfahrtsdirektor Gregor Kauling. Er nannte die Gewalttaten, die die Menschheit erschütterten, wie auch die Folgen der Pandemie. Der Jahresbeginn selbst war für Kevelaer durch einen schweren Verlust gekennzeichnet. Im Januar verstarb Prälat Richard Schulte Staade, „ohne den Kevelaer heute nicht so aussehen würde“, betonte Kauling. „Wir brauchen Hände und kluge Köpfe in einer Zeit, in der die Welt global gefangen ist. Alle befinden sich in gleicher Gefangenheit und sind gleichermaßen betroffen. Wir erleben ein Jahr der Herausforderungen“, so Kauling mit Blick auf die Folgen der Pandemie. Die Verbundenheit des Verlustes eine die Menschen dieser Erde. Der Wallfahrtsdirektor erinnerte an die mutigen Pilger, die sich auf den Weg nach Keve­laer gemacht hatten. 20 Bischöfe aus fünf Nationen besuchten die Marienstadt.

In normalen Zeiten zählt Kevelaer jährlich rund 800.000 Gläubige während der Wallfahrtssaison. „Rund ein Drittel kamen in diesem Jahr. Sie alle gaben uns Mut. Viele werden sich nach besseren Zeiten sehnen und danach, bei uns zu sein“, so Kauling. Gerade die aktuelle Zeit lade dazu ein, aus der Bedrängnis etwas Neues entstehen zu lassen, wie beispielsweise den ökumenischen Impuls in der Zeit des Lockdowns im Frühjahr. Für das Wallfahrtsjahr 2021 stellte er das Motto „Atme in uns, Heiliger Geist!“ vor. „Wir brauchen als Kinder dieser Zeit eine Neuorientierung und Unterscheidungen, wohin uns Gott führen möchte.“ Ein Wandel, eine Neubesinnung tue auch der Institution Kirche gut.