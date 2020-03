Gebet und Gnadenbild : Wallfahrtsgemeinde macht mit Videos Mut

Wallfahrtsrektor Gregor Kauling erläutert warum das Fenster zum Gnadenbild geöffnet wurde. Foto: ja/Screenshor, St. Marien

KEVELAER Da es keine öffentlichen Gottesdienste mehr gibt, versucht die Wallfahrtsgemeinde per Video Trost in der Coronazeit zu spenden.

In einer Zeit, in der der keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden, will die Wallfahrtsgemeinde trotzdem für die Gläubigen da sein. Wallfahrtsrektor Gregor Kauling hat ein Gebet zur Trösterin der Betrübten geschrieben. Dieses wurde von Basilikaorganist Elmar Lehnen vertont und wird immer wieder auch in die Liturgien einfließen. Dieses Gebet ist in diesen Tagen als Gebetszettel erschienen, der in den Kirchen und Kapellen ausliegt. Es ist auch in den Gottesdiensten zu hören, die aus der Basilika übertragen werden.

Gleichzeitig geht die Gemeinde in den besonderen Zeiten auch neue Wege. St. Marien stellt Videos ins Internet, um in Konktakt mit den Gläubigen zu treten. In einem Video ist daher auch Gregor Kauling zu sehen, wie er eine Kerze entzündet und das Gebet zur Trösterin der Betrübten spricht. Das Video ist hier zu finden.

In einem weiteren Video erläutert der Wallfahrtsrektor noch einmal, warum man sich dazu entschlossen hat, das Fenster zum Gnadenbild bereits jetzt zu öffnen. „In einer schweren Zeit, in der viele Türen zugehen müssen, ist es wichtig, dass dieses Fenster auf ist“, so Gregor Kauling.

Man sei selbst in einer schweren Zeit, daher tue es gut, dass das Fenster aufgegangen ist zu einer Zeit, wo es gar nicht üblich ist. Normalerweise öffne sich das Fenster erst am 1. Mai zum Wallfahrtsbeginn, diesmal aber jetzt mitten in einer Krisenzeit. „1642 war auch so eine Zeit, 30-jähriger Krieg, als dieses Bildchen begann, Hoffnung zu wecken“, so Kauling. Jetzt stehe man in der Coronakrise. „Und es tut uns so weh, dass Menschen einander nicht mehr berühren können, dass wir uns nicht umarmen können.“

Daher sei es wichtig, das Fenster zum Gnadenbild zu öffnen. Man spüre, dass es den Menschen gut tue, diese Nähe zu erfahren. Die Mutter Gottes ist nicht weit weg, sie stehe mit beiden Beinen auf der Erde.

„Ich bin so froh und dankbar, dass es Menschen gibt, denen es gelingt, mit ihren Händen, Menschen heute Trost zu spenden“, sagt Kauling.

Er wünsche sich, dass es den Menschen Kraft gebe, in dieses Fenster zum Gnadenbild hineinzuschauen.

Zu finden ist das Video hier

