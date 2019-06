Kirche in Kevelaer : Wallfahrt von Kevelaer nach Boxmeer

KEVELAER Traditionell findet am Sonntag nach Fronleichnam, 23. Juni, die alljährliche Fuß- und Rad-Wallfahrt nach Boxmeer (NL) statt. Während der rund 28 Kilometer wird die Wallfahrt durch die Bruderschaft der Consolatrix Afflictorum mit Gebetsstationen geführt und mit einem Begleitfahrzeug für Notfälle abgesichert.

Die Fußwallfahrer treffen sich in der Nacht zum Sonntag um 1.30 Uhr an der Gnadenkapelle. Der Weg führt über Weeze, Siebengewald und Afferden. Für eine Rastpause an der Gaesdonck, sind Getränke vorbereitet. Pausenbrote bringt bitte jeder selbst für sich mit. Die Radwallfahrer fahren am Morgen um 5.45 Uhr ebenfalls von der Gnadenkapelle ab.