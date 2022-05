Die Reise findet vom 21. bis 26. September statt : Wallfahrt für Kranke nach Lourdes diesmal mit dem Flugzeug

Weeze Nach zwei Jahren Pause wegen Corona geht es wieder los. Diesmal mit einer Neuerung. Erstmals geht es mit der Krankenbruderschaft Rhein-Maas mit dem Flugzeug und nicht mit dem Zug zum französischen Pilgerort.

Schon seit über 150 Jahren pilgern die Menschen zur Grotte von Massabielle in Lourdes. Nachdem der 14-jährigen Bernadette 1858 dort Maria begegnet sein soll, zieht der Ort viele Pilger an, darunter auch viele, die unter einer Krankheit leiden. Auch die Krankenbruderschaft Rhein-Maas hat nach der Corona-Pause wieder eine Wallfahrt vom Niederrhein an den Marienwallfahrtsort in Frankreich geplant. Dieses Jahr startet die Reise erstmals mit dem Flugzeug und nicht wie gewohnt mit der Bahn.