Wallfahrt nach Frankreich Mit dem Flugzeug nach Lourdes

Frankreich im Jahr 1858: Die 14-jährige Bernadette Soubirous sammelt Holz am Ufer des Gave de Pau im kleinen Bergdorf Lourdes. In der Grotte des Flusses erscheint ihr die Jungfrau Maria, mit ihrer Hilfe legt das Mädchen eine Quelle frei, deren Wasser Heilkraft haben soll. So lautet die Legende rund um die französische Stadt, die sich danach zu einem der wichtigsten Wallfahrtsorte der katholischen Kirche entwickeln sollte.