Wallfahrt der Missionen und Gemeinden anderer Muttersprache Gläubige aus 40 Nationen auf Wallfahrt

Weihbischof Dieter Geerlings wies in seiner Predigt darauf hin, dass das in einen Bildstock an einer damals wichtigen Wegkreuzung eingesetzte kleine Gnadenbildchen der „Trösterin der Betrübten“ die Menschen spüren lasse, dass Maria auch heute bei uns sei auf allen unseren Wegen, die voller Betrübnis, Not, Elend, Unfriede und Hass seien. Die Schutzmantelmadonna weise darauf hin, dass unsere Wege unter dem Schutz Gottes stünden, wohin auch immer unsere Wege führten. Der Wallfahrtsort sei ein Ort der Sehnsucht nach Frieden in einer friedlosen Welt. Viele von den Anwesenden hätten Krieg, Terror, Flucht, Vertreibung am eigenen Leib erfahren, bevor sie sich ein neues Leben in der Fremde aufgebaut hätten. Bis heute erlebten Menschen Krieg und Gewalt in zahlreichen Regionen der Welt – vor allem aktuell in der Ukraine. In unseren Ängsten und Sorgen sei das Wort Jesu eine Ermutigung, mit dem er uns zusage „Habt Vertrauen. Ich bin es. Habt keine Angst“ heißt es im Matthäus-Evangelium. „Ein Krieg ist sinnlos. Er ist nie ein Ausgleich für das Leiden und Sterben, das jeder Krieg mit sich bringt. Der Glaube ändert nichts an dieser bitteren Wahrheit. Er hilft allein, diese Erkenntnis der Sinnlosigkeit wachzuhalten. Und indem er aller Sinnlosigkeit zum Trotz auf Gott vertraut“, sagte der Bischof.