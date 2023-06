Zweiter großer Feuerwehreinsatz in Weeze Wieder Waldbrand – Flüchtlingsunterkunft muss evakuiert werden

Die Feuerwehrleute aus Weeze waren erst wenige Stunden wieder zu Hause, als sie montagnachts erneut ausrücken mussten. Wie schon am Mittag am Veenweg war es ein Waldbrand, der für den Einsatz der Feuerwehr sorgte. Dieses Mal war ein Waldstück hinter der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Geflüchtete am Airport betroffen.