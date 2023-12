Feier im Konzert- und Bühnenhaus Es gibt bereits Karten für Kevelaer Beatz zu Karneval

An Weiberfastnacht, 8. Februar 2024, findet zum zweiten Mal die „Kevelaer Beatz Karnevalsedition“ im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt statt. Von 16 bis 0 Uhr können die kostümierten Besucher ausgelassen feiern und tanzen. Als Höhepunkt wird ein bekannter Partykünstler auf der Bühne stehen. Wer dieser besagte Künstler ist, wird in Kürze bekannt gegeben. Zudem wird es Karnevals- und Partymusik vom DJ-Pult geben. Mit einer einzigartigen Lichtshow kann sich jeder in die richtige Stimmung der 5. Jahreszeit versetzen. Vor Ort wird es auch wieder ein gastronomisches Angebot von Torsten Pauli geben, etwa Imbiss-Klassiker wie Pommes und Currywurst. Tickets für die „Kevelaer Beatz Karnevalsedition“ am 8. Februar 2024 können im Vorverkauf für acht Euro in der Tourist Information, im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob sowie im Ticketshop des Kevelaer Marketings erworben werden. Mitfeiern darf jeder, der bei der Veranstaltung mindestens 16 Jahre alt ist.