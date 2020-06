Schon 70 Prozent der Karten sind weg : Vorverkauf für Parookaville 2021 startet am 17. Juli

WEEZE Die Fans fiebern dem Vorverkauf für das Festival im Jahr 2021 entgegen. Der Großteil der Karten ist allerdings schon weg, weil viele keine Rückerstattung, sondern ein Ticket für das kommende Jahr wollten.

Aus dem Festival in diesem Jahr wird bekanntlich nichts. Auch Parookaville musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, weil ein Event mit 85.000 Zuschauern natürlich unter das Verbot von Großveranstaltungen fällt. Nach dem Aus haben die Organisatoren bereits das Festival im kommenden Jahr auf dem Schirm. Am Freitag, 17. Juli, startet um Punkt 12 Uhr der Vorverkauf für Parookaville 2021. Es seien noch Karten für alle Kategorien verfügbar, teilten die Organisatoren jetzt via Facebook mit.

Am 17. und 18. Juli 2020 wäre das Festival eigentlich am Airport über die Bühne gegangen. Und so ganz ohne Party wollen die Macher die Tage des Events dann doch nicht vorübergehen lassen. Am eigentlichen Festivalwochende Juli wird es jetzt exklusive DJ-Sets geben, die live ins Netz übertragen werden. Die Künstler sind wirklich in Weeze vor Ort. Hier werden die Organisatoren für den entsprechenden Rahmen sorgen, in dem die DJs dann ihre Musik präsentieren. Am Freitag wird Felix Jaehn als Highlight in einer exklusiven Pro-Sieben-Live-Show auftreten. An beiden Tagen können je 100 Fans live dabei sein. Die Plätze sollen demnächst verlost werden.