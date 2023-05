Kartenvorverkauf hat begonnen Kabarett von und mit Jens Neutag in der Alten Schmiede Weeze

„Allein – ein Gruppenerlebnis“ lautet das neue Kabarettprogramm von Jens Neutag. Obwohl die Welt augenscheinlich zusammenrückt, trotz Dating-Apps, fühlt sich der Mensch mehr und mehr allein, sodass er freiwillig Kuschelpartys besucht. Jens Neutag macht eine Bestandsaufnahme von Politik und Gesellschaft und löst ein, was gutes Kabarett auslösen soll: Denken und Lachen auf höchstem Niveau, so die Veranstalter. Am Samstag, 3. Juni, ist er zu Gast in der Alten Schmiede in Weeze. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.