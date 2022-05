Angebot vom Kreisbildungswerk Kleve : Einblicke in die Biogasanlage auf Schloss Wissen

Weeze Das Kreisbildungswerk Kleve lädt zu einem besonderen Vortrag am Niederrhein ein. Die Kursgebühr beträgt zwölf Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

(RP) Das Kreisbildungswerk Kleve bietet am Mittwoch, 18. Mai die Besichtigung von Schloss Wissen sowie der hofeigenen Biogasanlage an. Das Wasserschloss Wissen ist einer der bekanntesten Adelssitze am Niederrhein. Die weitläufige Schlossanlage blickt auf eine jahrhundertelange Geschichte zurück, die im 12./13. Jahrhundert begann. Die Eigentümerfamilie von Schloss Wissen steht für eine lange Tradition aktiver Landwirtschaft. Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaftet die Familie heute umfangreiche Ackerflächen unter Zuhilfenahme modernster Landtechnik und Anbaumethoden. Gleichzeitig versorgt der Wissener Gutsbetrieb die im Jahr 2003 errichtete hofeigene Biogasanlage. Inzwischen hat die Anlage eine Kapazität von 1,3 MW, womit sie Strom für knapp 2100 und Wärme für gut 430 Einfamilienhaushalte liefert. Gleichzeitig wurde ein Satellitenblockheizkraftwerk am knapp 4 Kilometer entfernten Ortsrand von Kevelaer errichtet. Von dort aus können in den Monaten Mai bis September nicht nur das Kevelaerer Freibad auf 23 Grad aufgeheizt, sondern auch weitere Großverbraucher wie das Priesterhaus oder das örtliche Krankenhaus mit Biowärme versorgt werden.