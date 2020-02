Vortrag in Weeze : Vorschläge für farbenfrohe Vorgärten

Vortrag in Weeze

Richtig grün mit vielen bunten Blüten: Auch so kann ein Borgarten aussehen. Foto: Stephan Seeger

WEEZE „Rettet den Vorgarten“ lautete der provokante Titel eines Vortrages, zu dem mehr als 40 Besucher ins Bürgerhaus Weeze kamen.

Gartenberater Philippe Dahlmann vom Verband Wohneigentum NRW stellte in seinem Vortrag die Nachteile von Steinwüsten dar. Anschließend zeigte er eindrucksvoll an verschiedenen Beispielen wie Pflanzungen naturnah, artenreich und pflegeleicht angelegt werden können.

Rundgänge durch die Siedlungen vieler Städte zeigen, dass Vorgärten zunehmend in Steinwüsten umgewandelt werden. Und dies sei fatal, arbeitete der Fachmann in seinem Vortrag heraus, denn die beliebten Steinflächen führen zu einer Verarmung der Tier- und Pflanzenwelt und wirken sich negativ auf das Kleinklima im Wohnumfeld aus.

Und einen weiteren Irrtum sprach Philippe Dahlmann an: Steinflächen sind keineswegs pflegeleicht, wie vermutet. In seinem rund 120-minütigen Vortrag, der bundesweit einer der wenigen zu diesem Thema ist, stellte Dahlmann auch Beispielbepflanzungen vor. Er zeigte auf, dass insbesondere die Ansprüche der Pflanzen an Boden, Licht und Platzbedarf berücksichtigt werden müssen. Denn wenn diese Voraussetzungen stimmen, sind die Pflanzen gesünder und können sich optimal entfalten. Dadurch wird auch Fremdbewuchs unterdrückt. Der Verband Wohneigentum setzt sich deutschlandweit für den Erhalt der grünen Vorgärten ein.