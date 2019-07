Kevelaer : Es werden Vorschläge für den Marketing-Preis 2019 gesucht

Kevelaers Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns wirft den Unternehmern den Ball zu. Es können noch Vorschläge für den Marketing-Preis eingereicht werden. Foto: Gerhard Seybert, Medien & Presse/Gerhard Seybert, Medien & Presse Service

Kevelaer Unternehmen und Bevölkerung können ab sofort ihre Ideen einreichen, wer am 22. November im Konzert- und Bühnenhaus ausgezeichnet werden soll.

Der Marketing-Preis-Kevelaer wird von der Wallfahrtsstadt Kevelaer in diesem Jahr bereits zum 32. Mal verliehen. „Der Marketing-Preis-Kevelaer ist im Grunde genommen ein Unternehmerpreis, was mit der Definition von Kategorien und der Eingrenzung von Themen einfach noch besser herausgestellt werden kann“, so Hans-Josef Bruns, Leiter der Wirtschaftsförderung in Kevelaer.

Es gibt verschiedene Kategorien. In der Kategorie Arbeitgebermarketing geht es um das Herausstellen der eigenen Stärken, um die eigene Positionierung, um die Unternehmenskultur und die definierten Unternehmenswerte. Beispielhaft sind Familienfreundlichkeit, Vergütungssysteme, Weiterbildungs-möglichkeiten, Kontakt zu Schulen und Hochschulen und Berufsinformationsveranstaltungen.

Zahlreiche Unternehmen leisten bereits einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Ganz aktuell ist dieses wichtige Thema zunehmend in das Bewusstsein von uns allen gerückt. In dieser Kategorie geht es um die Bedeutung von Klima- und Umweltschutzstrategien in Unternehmen, um Nachhaltigkeit.

Inklusion ist das Bestreben, dass Menschen, egal mit welcher Einschränkung, ein selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft sind und deshalb auch uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Das bedeutet, dass Menschen mit Handicap die Chance haben, Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu erhalten. Ein weiterer Aspekt in dieser Kategorie ist die Einbindung von Menschen in die Gesellschaft, die aufgrund ihrer Herkunft aus Krisengebieten eingeschränkten Zugang zum Arbeitsleben haben. Für viele Flüchtlinge ist die Chance, in Unternehmen anzukommen, eine gute Perspektive für ihre Zukunft insgesamt. In dieser Kategorie geht es um die unternehmerische Bereitschaft, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Auch in diesem Jahr wird ein Sonderpreisträger geehrt. „Mit dem Sonderpreis wollen wir der Tatsache Rechnung tragen, dass zahlreiche engagierte Personen und Vereine Kevelaer über die Stadtgrenzen hinaus repräsentieren und damit die Einmaligkeit unserer Stadt überregional unterstreichen“, betont Bürgermeister Dominik Pichler.

Alle vier Preisträger werden am 22. November um 19.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer ausgezeichnet. „Für mich ist der Marketing-Preis einer der besten Werbeträger für die Leistungsfähigkeit unserer Unternehmen und damit ganz klar Aushängeschild für unsere ganze Kevelaerer Wirtschaft. Wir möchten gerade auch die Unternehmen nochmal motivieren und auffordern, sich bei uns selbst zu melden“, so Wirtschaftsförderer Bruns.