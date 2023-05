Wer soll Preisträger werden Vorschläge einreichen für Kevelaers Marketing-Preis

Für den Sonderpreis werden gemeinnützige Einrichtungen, Vereine, Verbände, Personen oder weitere Organisationen gesucht, die mit ihren Aktivitäten und ihrem Engagement einen Mehrwert für Kevelaer schaffen. „Wir würden uns freuen, wenn wir von Erfolgsgeschichten und Engagement hören, die bis jetzt zu wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfahren haben und durch einen Marketing-Preis die ihnen zustehende Würdigung erhalten“, sagt Bürgermeister Dominik Pichler. Die Vorschläge können an die Wirtschaftsförderung geschickt werden. Gebeten wird um eine kurze Begründung, warum das entsprechende Unternehmen oder die Organisation vorgeschlagen wird. Vorschläge an die E-Mail-Adresse wirtschaftsfoerderung@kevelaer.de.