Premiere für Georg Koenen als Bürgermeister : Kirmes in Weeze und Wemb

Kirmes in Weeze und Wemb

Mit der Country- und Linedance-Veranstaltung der Brisk Boots am Freitag, 2. September, starten die Kirmestage in Weeze. Zwei Wochen zuvor feiern die Wember ihre Kirmes. Foto: ja/Gemeinde Weeze

Wemb/Weeze 30 Jahre Bürgerhaus und Kindergarten Kieselstein stehen im Zentrum der Feierlichkeiten bei den Wembern vom 26. bis 30. August. Vom 2. bis 6. September wird dann in Weeze groß gefeiert mit Festkettenträgerin Katja Verheyen.

Es wird einige Premieren geben, verspricht Weezes Bürgermeister Georg Koenen. An einigen ist er selbst beteiligt. Er wird zum Beispiel zum ersten Mal als Bürgermeister die Kirmes eröffnen und die Festkette übergeben. Dass es schöne Feierlichkeiten werden, daran lässt er keinen Zweifel. „Die Leute haben Bock auf Kirmes, die Leute haben Bock auf Feiern“, sagt Koenen. Der Chef des Schaustellerverbandes Kleve-Geldern, Dirk Janßen, gibt ihm Recht.

Gestartet wird der Festreigen mit der Kirmes in Wemb. Die Verantwortlichen für das Bürgerhaus Wemb und den Kindergarten Kieselstein sind Ausrichter. Beide schauen auf 30 Jahre zurück und sind festgebende Vereine der Kirmes. Das Bürgerhaus ist die gute Stube des Ortes. Dort finden Vereinsfeierlichkeiten, Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr statt. Am Freitag, 26. August, ist dort um 19 Uhr die offizielle Kirmeseröffnung. Zuvor gibt es von 16.30 bis 19.30 Uhr aber eine Disco für die Kleinen im Pfarrheim. Abends ab 20 Uhr gibt es dann eine Kirmes-Disco für die Erwachsenen unter dem Motto „Es war einmal“. Es wird also märchenhaft.