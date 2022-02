Start ab Mai : Mit Green Airlines von Weeze nach Usedom

Weeze Die virtuelle Fluglinie will ihr Angebot ab Weeze ausweiten. Das gaben die Verantwortlichen noch vor dem Start der innerdeutschen Fluglinien bekannt.

Der Erstflug vom Niederrhein nach Usedom erfolgt am 7. Mai. In der Folge bedient Green Airlines die Strecke immer samstags mit Start in Weeze um 15 Uhr. Der Rückflug ab Heringsdorf erfolgt jeweils um 17.20 Uhr.

„Mit Heringsdorf bieten wir Reisenden ab Weeze eine schnelle und dennoch klimafaire Direktflugverbindung zur beliebten Ostseeküste. Damit bauen wir unser Angebot an attraktiven Urlaubs- und Städteverbindungen weiter aus und blicken sehr optimistisch auf den Start des Flugbetriebs in Weeze“, sagt ein Sprecher von Green Airlines.

