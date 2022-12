Kevelaererin absolviert Frewilligendienst Besuch in der „Weihnachtshauptstadt“

Während meiner Arbeit in der Vorschule habe ich die Vorweihnachtszeit miterlebt. Ähnlich wie in Deutschland ist die Weihnachtszeit in Frankreich sehr beliebt. Auch hier werden bereits Ende September in den Supermärkten Spekulatius und Lebkuchen verkauft. Auf den Straßen ist auch schon sehr früh zu sehen, dass die Festtage anstehen. Aufwendig geschmückte Straßenlaternen, Kreisverkehre und teilweise Figuren in Schneemann- oder Weihnachtsmannform verzieren die Innenstädte. Auch in privaten Vorgärten werden keine Mühen gescheut, um in weihnachtliche Stimmung zu kommen. Viele leuchtende Figuren und lange Lichterketten schmücken die Wohnhäuser.