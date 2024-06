Fußball ist international Kicken und studieren in den USA

Auf Aryana Rashidi wartet in wenigen Wochen ein ganz besonderes Abenteuer. Mit einem Fußball-Stipendium in der Tasche verabschiedet sich die 17-jährige Sportlerin, die gerade am Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Kevelaer ihre Abiturprüfung bestanden hat, für ein paar Jahre in die Vereinigten Staaten. Um es genauer zu sagen: In die unbedeutende Kleinstadt Mason-City, im Mittleren Westen im Bundesstaat Iowa. Ihr neues Zuhause wird das Studentenwohnheim an der North Iowa Area Community College (NIACC) sein. Mit wem sie das Zweibettzimmer teilen wird, erfährt sie spätestens am 29. Juli, wenn die Neulinge aus aller Herren Länder eingetroffen sein sollten.