Ryanair baut sein Angebot aus Von Weeze bald auch nach Albanien

Ryanair will zukünftig auch auf dem albanischen Markt mitmischen und damit wohl vor allem Wizz Air angreifen. Die ungarische Airline besaß ein Billigflugmonopol im albanischen Markt. Damit ist nun Schluss. Viele Jahre lang konnte sich Wizz Air ungestört am Flughafen Tirana ausbreiten. Die ungarische Fluglinie betreibt in der albanischen Hauptstadt eine Basis mit elf Flugzeugen.