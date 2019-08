Kevelaerer Ortschaft : Keylaer feiert eine Woche lang 875 Jahre

Keylaer Die St.-Hubertus-Gilde und der Arbeitskreis Heimatfreunde von Keylaer haben ein umfangreiches Festprogramm erstellt. Es wird einiges geboten. Kein Tag zwischen dem 3. und 11. August ist ohne Veranstaltung.

Zusammen mit der St.-Hubertus-Gilde Keylaer, dem traditionsreichen Schützenverein am Ort, und weit mehr als der Hälfte aller Einwohner wurde über mehrere Monate ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Ein Rückbesinnen auf die Geschichte des Ortes und das Bewusstsein für Identität in der Gegenwart sind, so Peters, die Grundgedanken des Festes.

Begonnen wird am Samstag mit der Heiligen Messe in der Hubertuskapelle, die gleichzeitig Dreh- und Angelpunkt vieler Aktionen ist. Während dieser Messe gibt es eine Kräuterweihe. Hierzu kann jeder Besucher einen eigenen Kräuterstrauß mitbringen. „Die Kräuterweihe hat damals Pastor Richard Schulte Staade angeregt, und sie ist seither sehr beliebt“, berichtet Peters. Nach der Messe findet der jährliche Liederabend mit Theo Jansen auf dem Vorplatz der Kapelle statt. „Geschichts-Café“ ist die Überschrift des Sonntags. Mittelpunkt an diesem Tag ist eine Fotoausstellung zum historischen Wandel des Landlebens. Wie wurde früher Getreide geerntet? Wie mühsam war die Kartoffelernte? Die Besucher erwartet eine interessante Dokumentation. Die Bilder stammen zum größten Teil aus privaten Fotoalben der Keylaerer. Gleichzeitig wird an diesem Tag die 160 Seiten starke Festschrift „875 Jahre Keylaer“ vorgestellt. Herausgeber ist die St.-Hubertus-Gilde. Ein Autorenteam unter der Leitung von Reinhard Peters hat auf der Grundlage der Festschrift von 1994, die bereits vergriffen ist, eine detailreiche Geschichte Keylaers vom Mittelalter bis in die Gegenwart verfasst. Die Festschrift kann an diesem und an allen Festtagen zum Preis von zwölf Euro erworben werden.