Ausbildung in Kevelaer : Volksbank-Akademie zeichnet Tobias Marquardt aus

Tobias Marquardt ist einer der prüfungsbesten Bank-Azubis. Ihm gratuliertenPersonalleiterin Dr. Elke Schax und Ausbildungsleiter Philipp Lengkeit. Foto: voba/Voba

KEVELAER Vom Azubi zum Einser-Abschluss: Tobias Marquardt aus Kevelaer gehört zu den Prüfungsbesten der Genossenschaftsbanken seines Jahrgangs. Der frischgebackene Bankkaufmann, der sein Handwerk bei der Volksbank an der Niers gelernt hat, wurde dieser Tage in der GenoAkademie des Genossenschaftsverbandes in Rösrath-Forsbach für sein hervorragendes Abschneiden bei der Abschlussprüfung in einer Feierstunde von Akademieleiter Udo Urner mit einer Urkunde und einem Erinnerungspräsent ausgezeichnet.

„Sie können stolz und froh sein über dieses tolle Ergebnis, das Sie über die unterschiedlichen Teilleistungen erzielt haben“, erklärte Akademieleiter Udo Urner in seiner Ansprache an Tobias Marquardt und die übrigen 24 Bankkaufleute dieses Jahrgangs. Alle hatten mit „sehr gut“ abgeschlossen hatten und nahmen nun freudestrahlend eine Urkunde und ein Präsent entgegen. „Sie haben sich darüber hinaus nicht nur für den richtigen Beruf, sondern auch für die richtige Finanzgruppe entschieden – die Volksbanken Raiffeisenbanken“, meinte Urner weiter.

„Wir brauchen Menschen, die bereit sind, Veränderungen mitzugestalten“, sagte der Akademieleiter und forderte die neuen Bankkaufleute für ihren weiteren Berufsweg auf, offen für Neues zu sein. „Sie haben mit dieser exzellenten Note eine hervorragende Basis geschaffen.“