Vogelschießen der St. Hubertusgilde Keylaer 2022 : St. Hubertusgilde Keylaer ermittelt neuen König

Coronabedingt war Schützenkönig Theo Bors mit seinem Adjutanten Georg Bors drei Jahre im Amt. Am Sonntag wird wieder auf den Vogel geschossen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Keylaer Am Sonntag ist es soweit. Nach drei Jahren endet die Regentschaft des amtierenden König Theo Bors und seines Adjutanten Georg Bors. Um 14 Uhr beginnt das Schießen um die Preise, die Prinzen- und Königswürde.

Nachdem das traditionelle Vogelschießen auf Keylaer wegen der Corona-Pandemie zweimal in Folge ausfallen musste, findet am Sonntag, 4. September, ab 13.30 Uhr das Preis-, Prinzen- und Königsschießen der St. Hubertusgilde Keylaer auf dem Hubertusplatz in Keylaer statt. Nach pandemiebedingt dreijähriger Regentschaft als König der Hubertusschützen geht die Amtszeit für den amtierenden König Theo Bors und seinen Adjutanten Georg Bors nun dem Ende entgegen.