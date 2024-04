Dank Spende Notfalldosen für den Wettener Seniorentreff

Durch die Unterstützung der Volksbank an der Niers konnten sich die Besucher des Wettener Seniorentreffs 65 plus über die Anschaffung von „Notfalldosen“ freuen. In den Dosen lassen sich beispielsweise Patientendaten, Medikamentenpläne und Impfpässe aufbewahren. Im heimischen Kühlschrank platziert können diese Daten den Rettungskräften bei einem Einsatz wichtige Hinweise liefern. Das spart wertvolle Zeit. Gerade für alleinstehende Menschen kann die Aufbewahrung einer Notfalldose somit sehr beruhigend sein.