Die Situation in Kevelaer : Corona: Rathaus-Mitarbeiter testen sich jetzt selbst

Kevelaer Die Corona-Zahlen in Kevelaer sind über Ostern gestiegen. Doch noch liegt man unter dem Wert von 100. Auf welche Strategien die Stadt setzt.

Auch wenn die Zahlen noch nicht ganz beunruhigend seien, sei die Entwicklung derzeit in Kevelaer nicht so erfreulich, berichtet Ordnungsamtsleiter Ludger Holla. Nachdem in der vergangenen Woche die Inzidenz in Kevelaer immer so um 50 lag, ist der Wert, der die Zahl der Infizierten der letzten sieben Tage im Verhältnis zu 100.000 Personen angibt, jetzt auf 86,2 gestiegen. Damit liege man immer noch unter dem Grenzwert von 100. Aber die Entwicklung sei gegenläufig zum Kreis, wo der Wert leicht gesunken sei. „Über Ostern hat es viele neue Meldungen von Corona-Infektionen gegeben“, berichtet Holla.