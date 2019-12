Debatte in Kevelaer : Neues Logo in der Kritik

Neues Logo in der Kritik

Debatte in Kevelaer

Kevelaer Der Bürgermeister hatte es vorhergesagt: „Wir werden sicher auch Prügel bekommen“, hatte er vor der Präsentation des neuen Logos gemutmaßt. Mit der heftigen Kritik hat aber auch er nicht gerechnet.

Das Echo im weltweiten Netz ist heftig. Den einen erinnert das neue Logo der Stadt Kevelaer an die Techniker Krankenkasse, einen anderen an das „K“ vom TV-Sender Kinderkanal. „Also mein kleiner Sohn wäre kreativer gewesen“ lautet ein weiterer Kommentar, der zumindest ironisch rüberkommt, denn ansonsten gibt es auch teilweise richtig heftige und deutliche Worte zu dem Logo. Der Tenor: furchtbar.

Mit Kritik hatte Bürgermeister Dominik Pichler gerechnet, mit der Heftigkeit vermutlich nicht. Bereits vor einigen Wochen hatte Pichler im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt, dass man bei einem neuen Logo immer mit Prügel rechnen müsse. Denn allen könne man nicht gerecht werden. „Natürlich ist so etwas immer Geschmackssache und darüber kann man streiten, aber die Art und Weise der Kritik hat mich doch ein Stück weit getroffen“, sagt der Verwaltungschef jetzt.

Der Start Das neue Logo mit dem blauen „K“ soll ab dem neuen Jahr bei Auftritten der Stadt Kevelaer eingesetzt werden. Zunächst einmal werde es vor allem innerhalb der Stadtverwaltung verwendet. Am Mitte Januar soll das neue Symbol dann auch auf der Internetseite der Wallfahrtsstadt auftauchen. Briefbögen und Broschüren Nach und nach sollen die von der Stadt verwendeten Medien mit dem neuen Logo bestückt werden. Allerdings wird vorher erst das vorhandene Büromaterial aufgebraucht. Weggeworfen werde für das neue Logo nichts. Fanlogo Ein etwas abgewandeltes Logo soll Vereinen und Gruppen zur Verfügung gestellt werden. Es soll im März präsentiert werden.

Die ganze Sache sei auch etwas unglücklich gelaufen, weil aus der Ratssitzung heraus direkt Fotos von dem neuen Logo gepostet wurden. „Da gab es dann schon viele Reaktionen im Netz, ohne dass die Erklärung für die Gestaltung kommuniziert war.“ Ihm hätten inzwischen auch viele gesagt, dass sie das Logo zusammen mit der Erklärung jetzt durchaus nachvollziehen könnten. So ist das blaue „K“ durch Verknüpfung der Ortschaften gebildet worden (siehe unten). zudem könne es als Pilger oder Wanderer verstanden werden. „Wir brauchten etwas, das universell einsetzbar ist, das in vielen Bereichen funktioniert“, sagt Pichler. Man habe sich bewusst dagegen entschieden, ein kirchliches Motiv zu wählen. Da hätte es dann wieder die Kritik gegeben, dass Kevelaer sich auf diesen Bereich reduziere. „Die Kirche hatten wir auch am Prozess beteiligt, und die Verantwortlichen sind mit dem Logo einverstanden, weil das Wort Wallfahrtsstadt ja schon im Namen vorkommt.“