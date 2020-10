Video zeigt neue Anlage in Weeze : Solaranlage auf Baggersee ist in Betrieb

WEEZE Den Bedarf von rund 150 Haushalten könnte die neue Solaranlage decken, die jetzt in Weeze in Betrieb gegangen ist. Sie schwimmt auf einem See. Ein Video zeigt das Projekt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf einem Baggersee am Niederrhein wurde jetzt die bislang größte Anlage dieser Art in Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Das 150 mal 50 Meter große schwimmende Kraftwerk besteht aus 90 kleinen Pontons, auf denen 2000 Solarmodule montiert sind. Es soll eine Spitzenleistung von 750 Kilowatt erreichen und fast den gesamten Energiebedarf des Sand- und Kiesproduzenten Hülskens an dem Baggersee decken. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart bezeichnet das Projekt als Erfolgsmodell. Es gebe in NRW viele Seen, in denen Ähnliches entstehen könnte.

Eine ähnlich große Anlage ist seit dem vergangenen Jahr auf einem Baggersee in Baden-Württemberg im Einsatz.

(zel)